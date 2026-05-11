San Carlo Acutis, ‘el influencer de Dios': vida, muerte, canonización y milagros
¿Has escuchado hablar de ‘el influencer de Dios’? En Cada Quién platicamos sobre el italiano Carlo Acutis: su vida, muerte, canonización y milagros.
¿Cómo fue la vida de Carlo Acutis? ¿Cómo se convirtió en santo ‘el influencer de Dios’? ¿Cómo falleció Carlo Acutis? Kike Mayagoitia recibió en Cada Quién a la periodista Lourdes Gómez, quien profundizó sobre la canonización de Carlo Acutis, el llamado ‘Influencer de Dios’.