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San Carlo Acutis, ‘el influencer de Dios': vida, muerte, canonización y milagros

¿Has escuchado hablar de ‘el influencer de Dios’? En Cada Quién platicamos sobre el italiano Carlo Acutis: su vida, muerte, canonización y milagros.

¿Cómo fue la vida de Carlo Acutis? ¿Cómo se convirtió en santo ‘el influencer de Dios’? ¿Cómo falleció Carlo Acutis? Kike Mayagoitia recibió en Cada Quién a la periodista Lourdes Gómez, quien profundizó sobre la canonización de Carlo Acutis, el llamado ‘Influencer de Dios’.

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