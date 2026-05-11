Majo Aguilar aclara que un dueto con su primo Emiliano aún no está confirmado

Durante un encuntro con la prensa Majo Aguilar pidió que no la cuestionen por su familia, asimimso, dejó claro que no existe alguna rivalidad con su prima Ángela Aguilar. Asimismo, indicó que por el cariño y respeto que le tiene a su tío Pepe por el momento está descartado hacer una colaboración con su primo Emiliano.