La Chef Zahie Tellez habla del lamentable episodio de inseguridad que vivió junto con su esposo

Tras vivir un espisodio de inseguridad la chef Zahie Tellez habló sobre cómo ha superado dejara atrás el secuestro expres que vivió a lado de su esposo cuando circulaban por una carretera, en sus propias palabras, indicó que lo importantes es quitarse los miedos y para eso tuvo que ir a terapia y hablar de lo ocurrido. Asimimsmo, el Chef Alfonso Cadena indicó que su boda con Litzy sigue en pie pese a tanto retraso.