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La Chef Zahie Tellez habla del lamentable episodio de inseguridad que vivió junto con su esposo

La Chef Zahie Tellez recientemente habló sobre el lamentable episodio que vivió junto a su esposo y cómo han superado este lamentable hecho.

Por: Dulce Olvera

Tras vivir un espisodio de inseguridad la chef Zahie Tellez habló sobre cómo ha superado dejara atrás el secuestro expres que vivió a lado de su esposo cuando circulaban por una carretera, en sus propias palabras, indicó que lo importantes es quitarse los miedos y para eso tuvo que ir a terapia y hablar de lo ocurrido. Asimimsmo, el Chef Alfonso Cadena indicó que su boda con Litzy sigue en pie pese a tanto retraso.

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