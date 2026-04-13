Director aclara polémica por modelo en el nuevo videoclip de Christian Nodal

Juan Barbazán director del nuevo videoclip de Christian Nodal explicó que el artista no esta relacionado con el nuevo material, por lo que no pudo ver el físico de la modelo, quien causaría gran polémica por su parecido con su expareja Cazzu y su esposa Ángela Aguilar. De momento, pidió disculpas a la intérprete de “La llorona” por si se sintió ofendida por este error.