Isaac Hernández presenta “Despertares” y habla de la evolución que hay en el ballet

Este lunes Isaac Hernandez bailarín profesional mexicano visitó el foro de Ventaneando para hablar del próximo espectáculo “Despertares” que se presentará el 29 de agosto 2026 en el coloso de Reforma. Durante la charla dio su punto de opinión sobre las recientes declaraciones que hizo el actor Timothée Chalamet sobre las artes como la opera y el ballet.