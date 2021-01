¿A Angelique Boyer le urge casarse? Anda dando indirectas a su novio Sebastián Rulli. Te contamos en FOTOS.

Alguien quiere boda pronto. Te contamos por qué lo decimos.

Una se las parejas más sólidas del medio del espectáculo es sin duda la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, y después de más de 6 años de relación, sus seguidores amarían verlos casados, ¡pero los actores no han querido dar ese paso! ¿Él no quiere? ¿Ella no quiere? Te contamos más detalles, ¡checa todas las fotos!

¿A Angelique Boyer le urge casarse con Sebastián Rulli?

En algunas entrevistas, los guapos actores han dejado claro que su amor va más allá de un papel o una ceremonia, ¡pero eso no quiere decir que la idea de celebrar su amor no cruce por su cabeza! No lo descartan, para entender pronto. Pero oh sorpresa, al parecer a Angelique le ilusiona un poco más la idea y le dejó por ahí una indirecta a su novio y se fue lentamente... ¡Y es que, se grabó el final de una telenovela en donde la actriz trabaja y compartió algunas fotos de su personaje con vestido de novia! ¡Casual!

¿Cuál fue la reacción de Sebastián Rulli al ver a Angelique vestida de novia?

En una de las fotografías que la actriz subió, escribió: “Elisa, una novia muy feliz”, a lo que su novio Sebastián respondió “Y herrrrrmosaaaaaa”, dejando en claro que no le disgusta la idea de verla vestida de novia pero en la vida real, a su lado, en un altar, siendo felices por siempre.

¿Será que tendremos pronto otra boda? Sin duda su relación ha estado llena de amor y apoyo, nos daría mucho gusto verlos consumándolo, y de no ser así, tambien nos agrada verlos felices como están, sin un papel. ¡Estaremos dándoles más detalles al respecto!