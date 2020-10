Aunque quisieron pasar desapercibidos, el amor entre Melissa López y Poncho Barbosa ya salió a la luz pública. Estas FOTOS los delataron.

Ambos decidieron no ocultar más su relación y demostrar que están felices juntos.

Tanto Melissa de JNS, como Poncho de Mercurio, eran casados y cuando coincidieron en el ’90´s Pop Tour’; sin embargo comenzaron los rumores de un romance entre ellos, pero ninguno quiso hablar al respecto.

Hace un año, Melissa anunció la separación de su esposo y su proceso de divorcio sigue en curso. Poncho también se divorció de la madre de sus hijos.

Aunque los rumores seguían no había nada confirmado, pero hace unos días, tanto Mel como Poncho compartieron en sus redes sociales unas fotos por separado pero que no dejaban ya lugar a dudas… ¡Ahí había algo más que amistad!

Checa las fotos de esta galería y te darás cuenta que ambos vacacionaban en el mismo hotel de Los Cabos, se tomaron fotos en el mismo lugar y hasta la misma frase utilizaron en una de ellas: ’The time to be happy is now’ (El momento de ser feliz es ahora); ¿casualidad?

Finalmente, platicamos en exclusiva con Melissa y sin dudarlo aceptó que, como diría JuanGa, ‘lo que se ve, no se pregunta’. Aseguró que ama lo que está viviendo.

Mel dijo que después de varios meses de trabajo personal, está en un momento de luz y ama lo que tiene hoy a nivel profesional y emocional. ¿Así o más claro que hay romance con Poncho?

Guapos, divertidos y con mucho talento, Mel y Poncho decidieron darse juntos una nueva oportunidad en el amor. ¿Crees que hacen bonita pareja?