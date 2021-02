Conoce en fotos a la Miss CDMX, Jeanette Karam, la otra víctima de los arranques del actor Eleazar “N”.

La joven mantuvo una relación con el actor, pero su historia no tuvo un final feliz.

Luego del escándalo protagonizado por el actor mexicano Eleazar “N” luego de presuntamente atacar física y verbalmente a su entonces novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, otras exparejas del histrión se sumaron a las denuncias en su contra.

Una víctima más

Una de las mujeres que levantaron la voz contra Eleazar fue la modelo mexicana-libanesa Jeanette Karam, ganadora de Miss CDMX 2018, quien también denunció a Eleazar “N” por maltrato físico y psicológico mientras tuvieron una relación sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video donde agradece el apoyo que ha recibido y asegura que “nunca es tarde para denunciar a tu agresor” y señaló que aún existe mucha falta de empatía con las víctimas de violencia en el país. “Esta clase de hombres te hacen sentir que estás sola, te alienan de tu familia, de tus amigos para que solo puedas recurrir a ellos”, señaló en su video.

Pide ser empáticos

“Ni una más. Es hora de que seamos más comprensivos, más humanos, más empáticos. No hay manera de saber lo que está viviendo y lo que está sintiendo otro ser humano. Nunca más hay que ser cómplices con nuestro silencio. No tengas miedo, no estás sola. Cuando tocan a una, respondemos todas (Me van a tener que perdonar mi “envolvida” pero he pasado días muy difíciles, abrumadores y sin dormir; así que ya no doy ni una)”, escribió Jeanette junto a su video.

Jannet reveló a un programa matutino que al principio sintió “ternura” de que Eleazar “N” sintiera celos hacia ella, pues el actor siempre quería estar a su lado, sin embargo, todo se violentó con el tiempo.

La reina de belleza reveló que sufrió heridas similares a las de Tefi en al menos tres ocasiones.

Su nombre completo es Jeanette Nahil Karam Tovar, es una modelo libano-mexicana ganadora de Miss Ciudad de México en 2018. De acuerdo con su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 16 mil seguidores, estudia relaciones internacionales en la UNAM.

También se define a sí misma como feminista y amante de los perros, celebra su cumpleaños en abril y el último (en 2020) lo celebró en compañía de su entonces novio, Eleazar “N”.

En cuanto a su familia, su abuela era de origen cubano y tiene una hermana llamada Stephanie Karam quien también es reina de belleza, pues fue nombrada Miss Grand Líbano 2019. Es muy cercana a su familia y comparte muchas fotos de sus momentos juntos.

A través de sus redes sociales Jeanette busca hacer llegar información sobre feminismo y empoderamiento a sus seguidores, además de compartir sus rutinas de ejercicio y trabajo físico. Ha trabajado en pasarelas nacionales y en varios photoshoots.