Dos años después, Camila Sodi confirmó que sí anduvo con Diego Boneta. En FOTOS te contamos su verdad.

Pues sí, lo que todos ya sabíamos o sospechábamos, por fin se confirmó. ¡Camila Sodi y Diego Boneta sí anduvieron! Y es que hace 2 años mientras todos disfrutábamos de la serie de Luis Miguel, ambos actores compartieron sets de grabación, pues recordemos que obviamente Diego interpretaba a nuestro querido “sol” y Camila a Erika, quien en la vida real era Isabella Camil. Entre ellos hubo de todo, caricias, miradas y unos besotes, ¡que era imposible que no pasara de la ficción a la vida real!

Todos pensábamos que harían una increíble pareja a pesar de la edad, ya que Camila tiene 34 años y Diego 29. ¡Ay, 5 años no son nada! Y menos si se ven así de lindos juntos, una pareja guapa, guapísima. Oficialmente, solo los veíamos juntos en la serie y todos los fans comenzaron a “shippearlos”. ¡Pero oh sorpresa! De repente comenzaron a salir imágenes de ellos juntos, muy cariñosos y no precisamente en los sets de grabación de la serie, ¿será que estaban ensayando mucho para que todo se viera real o algo nos estaban escondiendo?

Medios de comunicación así como los fans, comenzaron a compartir rumores sobre una relación que más que trabajo era amorosa. Sin embargo Diego Boneta y Camila Sodi siempre lo negaron, decían que su relación era única y exclusivamente laboral, que solo se habían convertido en grandes amigos, así que no le sorprendiera a nadie si los veían juntos de vez en cuando. ¡Ay, ajá!

Nadie les creyó, obviamente. Pero al parecer ellos decidieron ser discretos y no compartir nada sobre su relación, dejar todos sus momentos íntimos para ellos, para nadie más. ¿Cómo se confirmó su ex-relación? Hay una nueva cinta que se estrenó hace unos días en la que trabajó Naian González Norvind, (media hermana de Camila), y Diego Boneta; así que en el estreno de la película, Camila compartió a través de su cuenta de Instagram una historia en la que aparecía un boleto para el cine y mencionaba que iría a ver a su hermana etiquetándola a ella “y al ex te quiero mucho”. ¡Obvio dirigiéndose a Diego!

¿No que no? ¡Con eso confirma su relación con el actor en 2018, cuando todavía estaban grabando la primera temporada de la serie de Luis Miguel! Ignoramos por qué no siguieron juntos, pero lo que sí sabemos es que hubieran sido una gran pareja, ¿o ustedes qué opinan?