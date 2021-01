Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron por fin su compromiso. Habrá boda pronto. Te contamos en FOTOS los detalles.

Después de altas y bajas en la relación, Irina Baeva y Gabriel Soto se dan el sí. ¡Se van a casar!

Después de casi 3 años de una relación con muchas polémicas, escándalos, altas, bajas, separaciones y reencuentros, el amor triunfó, ¡Irina Baeva y Gabriel Soto se comprometieron! Pronto se convertirán en marido y mujer oficialmente.

El compromiso de Irina Baeva y Gabriel Soto.

La pareja hizo oficial su compromiso a través de sus redes sociales en donde postearon una fotografía, ¡se les ve muy felices y Baeva luce un precioso anillo! Ambos pusieron el mismo mensaje en la fotografía, ella “Dije sí" y él “Dijo sí”.

Pero se lo tenían muy guardadito, ya que este compromiso no es reciente, tiene ya unos meses. La pareja se comprometió el pasado 25 de octubre del 2020, después de que ella regresó de Nueva York, ¿recuerdan? En ese momento les platicamos que se habían separado para que Irina pudiera buscar proyectos en Nueva York y perfeccionar su inglés, crecer su carrera. No sabíamos si su separación era oficial, pero resultó que Irina regresó a las pocas semanas y ahí fue el momento del compromiso.

Tanto Gabriel como Irina, negaron por meses que tuvieran intenciones de casarse, ¡querían que fuera una sorpresa! “La verdad creo que el 2020 una de las cosas que nos enseñó es que no podemos hacer planes para nada. Yo creo que aquí el objetivo de nosotros es seguir creciendo como pareja, nosotros estamos muy bien, estamos muy contentos y pues vamos a ver qué nos prepara el destino”. Dijo la actriz en diciembre de 2020.

A pesar de los escándalos de la pareja y de las pocas probabilidades que todos les daban, se van a casar.

Su relación ha estado llena de polémicas que han logrado superar con mucho amor, pero todos pensaban que la última era imposible de dejar pasar, que no seguirían como pareja, el video íntimo de Gabriel Soto que no era para ella, ¿se acuerdan? Mientras Gabriel Soto aceptó que la filtración de su video vulneró su intimidad, fue Irina Baeva quien le mostró su amor y apoyo. ¡Qué fuerte! Eso es amor. “Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, (refiriéndose a las hijas de Soto).

¡Enhorabuena por su compromiso! Sean muy felices. Mientras, seguiremos informándoles todo sobre la próxima boda.