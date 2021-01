Gabriel Soto se grabó desnudo e Irina Baeva quiere saber para quién era el video. No descansará hasta saberlo.

Han pasado ya algunas semanas desde que en redes sociales se ventiló un video muuuuuuy comprometedor del Gabriel Soto. Recordemos que la pareja de Gabriel, es Irina Baeva y alguien decepcionado, no le da vuelta a la página así tan fácil, ¡siempre llega hasta las últimas consecuencias! Y así es, la guapa actriz quiere saber para quién se tomó dicho video su novio; no descansará hasta saberlo. ¡BOOOM! Alguien está en serios problemas. Porque de que no era para ella, ¡no lo era!

Gabriel Soto e Irina Baeva escándalos

La pareja ha estado en el ojo del huracán desde que comenzaron su romance, primero la supuesta infidelidad de Gabriel a Geraldine Bazán para andar con Irina, luego la demanda a Laura Bozzo, después los dimes y diretes que si terminaron, que si regresaron; que si ella se alejaba de él y se iba a Nueva York... Y para rematar, hace unas semanas salió a la luz un video íntimo del actor, ¡y eso pone en duda su estabilidad como pareja! ¿Pues no que muy unidos? Qué fuerte.

El amor lo ha vencido todo, ¿pasará también esta prueba?

A pesar de que han demostrado que su amor lo puede todo, la vida ha decidido ponerles una prueba grande, de esas que hemos visto que no sale bien y no tiene finales felices. ¡Sí, el video que se filtró de Gabriel Soto! En donde no se puede negar que es él, pues sus tatuajes lo delatan. Los internautas comenzaron a escribirle a Irina, por lo que la actriz salió a pedir respeto por las hijas del actor. Últimamente se ha mostrado muy contenta al lado de Gabriel, pero no todo es lo que parece, porque no se le ha olvidado el video, quiere explicaciones, ¡y si no se las da él, ella está dispuesta a investigar!

Un amigo cercano a Baeva contó que ella: “sabía perfecto de cuándo era ese video y a quién se lo había mandado, pero que quería que al menos tuviera el valor de confesárselo, ya que la había ca$%&#; quería presionarlo para que hablara, porque como te digo, en realidad no sabe para quién era ese video”. ¡Qué fuerte! ¿Logrará investigar y dar con el nombre y apellido? Estaremos al pendiente de esta parejita.