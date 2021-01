Gabriel Soto, la crónica de un escándalo anunciado tras el destape de su video más íntimo en la web.

El video ha desatado un sinfín de memes, piñatas y varios señalamientos.

El pasado 20 de diciembre se difundió y viralizó un video íntimo del actor Gabriel Soto, el cual desató mucha polémica tanto por su contenido como por la violación a su privacidad.

Soto y su equipo legal aún evalúan tomar medidas contra quienes resulten culpables por filtrar dicho video, el cual se considera un delito, incluso existe la Ley Olimpia, la cual castiga penalmente a quienes difundan imágenes íntimas sin consentimiento de la persona que aparece en ellas.

Sobre el hecho Gabriel Soto dijo: “No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad; y dejar en claro que esto pasó hace muchos años”.

Geraldine Bazán se pronunció

Geraldine Bazán , exesposa de Gabriel Soto y madre de sus dos hijas (Elisa y Alexa), dio una breve entrevista para un programa de espectáculos en la que fue cuestionada por el escándalo del padre de sus pequeñas, aunque su respuesta fue corta, es muy contundente: “Es bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”.

Aunque también fue preguntada sobre si el video se lo envió Gabriel Soto cuando aún estaban juntos, la actriz no dio más comentarios.

La periodista Paola Rojas, quien también se vio envuelta en la polémica cuando su exesposo, el futbolista Luis Roberto Alves “Zague”, también sufrió la filtración de un video íntimo, se solidarizó con los afectados y pidió parar la violencia digital: “Ojalá que esta petición que hace, que no le den más y más difusión, de verdad la escuchen y que no se les olvide que tiene hijas, que hay una familia y que estas cosas lastiman y que tiene muy dolorosas consecuencias”, señaló la periodista, y no ha sido la única que se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Geraldine Bazán parece haber dejado el escándalo atrás y comenzó el año feliz en compañía de sus hijas en la playa, desde donde comparte fotografías y videos a través de sus redes sociales.

Irina Baeva sale en defensa de su novio

La actriz rusa no sólo está sufriendo las consecuencias del escándalo de su actual pareja, Gabriel Soto, en un principio también fue señalada como la presunta culpable de haber dado a conocer el video.

Irina Baeva habló del tema y señaló que eso ocurrió años atrás, cuando ellos aún no eran pareja: “Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente”.

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, señaló la actriz.

Aunque existen rumores de que Irina Baeva no descansará hasta saber a quién le envió el video Gabriel Soto, pues algunos internautas aseguran que el video podría ser reciente.

La madre de Geraldine Bazán reacciona

Entre todos los rumores que han corrido tras la viralización del video deGariel Soto, uno apunta a que la mamá de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, sería citada por las autoridades al ser una de las principales presuntas sospechosas de haber difundido el video del actor.

Al respecto Rosalba Ortiz se pronunció y dio una entrevista a un popular medio al que le reveló que eso es falso, incluso señaló que ya habló con su exyerno y lo aconsejó respecto a la gente que lo rodea.

“Dicen que voy a ser citada, eso es una mentira, ya hasta le mandé a Gabriel (Soto) lo que estoy opinando, porque es vergonzoso (la publicación del video) tanto para él, como para nosotros. La información es falsa y lo que sí le dije, es que tenga cuidado a quien le deja su teléfono durante el día y en la noche”, dijo Rosalba Ortiz.

“Siempre le he dicho que tenga cuidado de las personas, como su antiguo representante, así como con el de ahora porque lo pueden traicionar para recibir dinero aparte por las entrevistas, para que les den (a los reporteros) la exclusiva de saber a dónde va y qué hace (Gabriel)", agregó la madre de Geraldine Bazan.

Buscando culpables

Fue el periodista mexicano quien afirmó que fue Rosalba Ortiz podría ser citada por las autoridades, sin embargo, la mamá de Geraldine fue muy contundente al negar dichas acusaciones.

“Esa persona (el periodista) ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso”, señaló Ortiz.

Rosalba también aclaró que siempre ha tenido una buena relación y de respeto con su exyerno, pero también criticó el riesgo que corrió al grabar ese video.

“Lo niego, es mentira, yo ni siquiera sabía que existía ese video hasta que la semana pasada empezaron a decir que era como el de este otro actor y se me hizo grotesco, una conducta inapropiada, me da vergüenza, la verdad, como le da a mi familia. Y es tan malo, a lo mejor entre los jóvenes, eso no sé, algunas gentes lo aprobarán, pero sinceramente eso no lo deben de hacer por este peligro que hay”, añadió.

Consecuencias

Aunque no se ha hablado tal cual de establecer una demanda, pues aún no se tiene a un culpable de la filtración, parece que uno de los primeros en caer tras el escándalo será la popular piñatería “Ramírez” ubicada en Reynosa, Tamaulipas, luego de que crearan una piñata de Gabriel Soto desnudo.

Según el representante legal de Gabriel Soto, el negocio cometió un delito, una “infracción de carácter administrativo, penal y civil”, la cual podría ser resuelta por tres vías distintas.

“En materia de infracciones de comercio, hay marcas notoriamente parecidas que se prestan a confusión y obviamente son delitos marcarios (…) todo tiene un procedimiento y sus bemoles porque no es fácil llevar a cabo este tipo de juicios”.

“Nos enfrentamos a un tema, que es, ¿Cómo se va a cuantificar el daño patrimonial causado al actor?”, señaló el abogado.

“Ellos hábilmente, ya manifestaron que todavía no han vendido y que han ido muchas personas solo a tomarse fotos con la piñata. Pero el hecho es que ya cometieron un delito”, agregó el abogado aclarando que, de acuerdo con la piñatería, no se ha vendido ningún ejemplar.

Sobre los culpables del video, el representante de Gabriel Soto también aclaró que el actor ya acudió a dos instituciones e hizo una denuncia.

“La policía cibernética es la encargada de investigar y dar con la persona que filtró el video. Una vez que se da inicio a la carpeta de investigación, interviene la policía cibernética para empezar a rastrear ese video y ver quién lo subió”, señaló.

A través de sus redes sociales la piñatería respondió a la acusación del abogado de Gabriel Soto: “El abogado de Gabriel Soto... que soy un delincuente y que lo dañé moralmente... déjese de jot¨¨¨****¨¨”, escribió la empresa.