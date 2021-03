Hija de Armando Manzanero revela las razones por las que su hermano no habría recibido herencia.

Mainca contó detalles familiares que habían estado bajo llave por muchos años, pero tras la muerte de su padre tuvieron que salir a la luz pública.

Luego de luchar contra el covid-19, el cantautor Armando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre a los 86 años de debido a un paro cardiaco, sin embargo, es apenas ahora, luego de poco más de dos meses, que se le dio lectura a su testamento.

El testamento fue leído en presencia de sus familiares, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su hijo Rodrigo no fue contemplado para recibir parte del legado.

Mainca Manzanero, una de las hijas del desaparecido artista, reveló a Ventaneando algunas de las razones por las que Rodrigo quedó fuera del testamento.

“Yo creo que era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México; él vivía en Lima, Perú, luego un tiempo vivió en Chile”, explicó Mainca sobre la situación de Rodrigo.

“Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada qué ver, sí, todos somos hermanos, sí, por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero creo que mi papá tuvo sus motivos o razones del por qué no incluirlo a él”, agregó la hija de Manzanero.

De acuerdo con una revista de circulación nacional, Rodrigo, de 51 años de edad, busca venderle al mejor postor detalles exclusivos del testamento de su padre. La publicación señaló que Rodrigo aseguró que él vendía la entrevista debido a que sus hermanos ya habían vendido sus entrevistas, sin embargo, esta información fue desmentida.

Mainca también fue cuestionada sobre si mantiene contacto con su hermano, hecho que ella negó: “No, no lo hemos hablado, de hecho, a partir de que se leyó el testamento él se ha alejado un poco, pero bueno, es decisión de cada quién”.

Sobre los intentos de Rodrigo de vender la exclusiva, la hija del músico respondió: “Te lo digo con el corazón, cada quien obtiene lo que desea”.

Además, recordó que el hijo olvidado en el testamento siempre estuvo metiéndose en problemas, situaciones de las que su padre tenía que “salvarlo” constantemente. “Sí, (Armando) siempre estuvo resolviéndole situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor es feo que yo esté hablando así, de cosas que nunca habían salido al público, pero no se vale tampoco que él haga este tipo de situaciones, de declaraciones, que si le tocó, que si no le tocó; pues bueno, que también piense por qué no le tocó, o sea qué tantas cosas mi papá tuvo que resolverle, o qué tantas veces tuvo mi papá que pagar cosas para que él estuviera bien”.

Mainca también señaló que su hermano no se quedó con las manos vacías, pues Armando le habría dejado un departamento. “Le dejó un departamento donde vivir. No tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse (debes) dar gracias por lo que tienes”.

También lamentó que la muerte de su padre haya desencadenado esta situación en la que los problemas familiares están saliendo a flote del ojo público. “Porque es más fácil aceptar y decir ‘oye, no estoy de acuerdo’, pero no manchar las cosas así, sobre todo cuando papá ya no está. Estas son las decisiones que él tuvo, y bueno, somos seres humanos, somos hermanos. A lo mejor en un momento dado podamos darle un porcentaje a Rodrigo también, pero eso es algo que no está en mis manos tampoco, decidir por todos”.

Rodrigo y Mainca son producto de la relación de Manzanero con una modelo peruana, pero su relación no es muy buena debido a que ella vivió en México con su padre y fue criada por Cristina Blum, mamá de Juan Pablo Manzanero, mientras que él permaneció con su madre.

