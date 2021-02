Mauricio Mejía dijo que tuvo que salir con Juan Osorio para conseguir un papel en una novela, pero el productor lo desmintió.

Juan Osorio desmintió romance con Mauricio Mejía, en FOTOS te platicamos.

Recordemos que hace algunos días, el actor Mauricio Mejía, aseguró que tuvo que salir con Juan Osorio para conseguir un papel. ¡Declaraciones muy fuertes! Y claro que el productor no se podía quedar callado ante tal acusación, te contamos en fotos todo lo que sucedió después de las palabras de Mejía.

Juan Osorio responde a las acusaciones de Mauricio Mejía.

El productor habló al respecto frente a reporteros de todos los medios y desmintió lo dicho por Maurico Mejía, asegurando que una de las cosas que jamás hará es “salir del clóset”, ya que no tiene nada que esconder. “Ustedes me conocen, sinceramente ustedes creen que yo, si no lo hago con una mujer mucho menos con un hombre. Lamento mucho que él haya hecho eso, lamento mucho que se quiera colgar de una fama que no existe y menos conmigo, carajo. Yo tengo todo menos de salir del clóset, y no he hablado de este tema porque no iba a tocarlo, pero ustedes siempre me hacen el favor de tener esta educación y con gusto lo contesto” dijo Juan Osorio.

Juan dijo que no le preocupa que se difunda ese rumor, ya que tiene la conciencia tranquila, ¡pero sí destacó que Mejía le da mucha pena! Además, descartó proceder legalmente contra él... “No, tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, preocúpate cuando realmente hayas hecho algo, pero cuando no has hecho nada, por favor, tienes que estar tranquilo y dar la cara. Para nada, soy muy afortunado de toda mi vida, tengo amigos que me conocen de años y podré ser geniudo, enojón, de repente podré ser medio exigente, muy exigente, pero nunca oculto lo que hago... No tomaré acciones, ¿para qué? eso es lo que está esperando para que le vayan a preguntar. Es una difamación, pero no peleemos, o sea, yo estoy encausado ahorita a mi novela, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien, estoy trabajando, le doy gracias a Dios que volví a nacer, que estoy con salud, y es lo que me importa y es lo que tengo que valorar, lo que venga después, mientras ustedes no lo crean es lo importante, y mi familia no lo va a creer, para nada” aseguró Osorio ¡el que nada debe, nada teme!

Dijo que no había hablado del tema, pues no le parece importante darle más peso, que sí apoyó a Mauricio Mejía en lo actoral, pero jamás salió con él. ¿Qué opinan de las declaraciones de Mejía?