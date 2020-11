Stephanie Valenzuela habla sobre el hermano de Zoraida Gómez, Eleazar “N”, y así busca retomar el rumbo de su vida.

La violencia de la que fue víctima la peruana no detiene sus planes de vida ni profesionales.

Luego de que su expareja sentimental, el actor Eleazar “N” y también hermano de Zoraida Gómez, fuera detenido el 5 de noviembre por violencia, la modelo Stephanie Valenzuela no había hablado abiertamente del intérprete luego de que presuntamente la golpeara.

Tefi pasó por un popular programa matutino en el que abrió su corazón y se refirió a lo que actualmente está atravesando: “Creo que el día de hoy tengo la voz para hablar por muchas mujeres que quizás no tienen la atención que yo he tenido de los medios, la solidaridad que he tenido de la gente, sí me parece importante alzar la voz por las mujeres que están afuera y que han sufrido algo similar a lo que yo he sufrido”, señaló la modelo.

La nacida en Perú también agregó que esa no fue la primera ocasión en la que Eleazar “N” fue agresivo, pero se equivocó al no terminar la relación, aunque él ya la había agredido de otras maneras con anterioridad.

“Cuando tú sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud por primera vez, tu cerebro no lo asimila, ¿saben? Yo no sé en qué momento el hombre tan cariñoso, dulce, alegre, con el que yo me la pasaba bailando y cantando llegó a esto. Alguien que me prometió amor, que me acababa de pedir que nos casáramos. Me es difícil, y sé que quizás para ustedes también (debe ser difícil) y deben recordar la imagen de Eleazar “N” bailando y feliz, con esa energía que le caracteriza. A mí también me cuesta, porque yo lo recordaba así", dijo.

Y agregó: “Quizás yo pueda decir ‘me equivoqué’: al primer empujón, al primer grito me debí haber alejado. Pero a veces una está enamorada, le cuesta creer que está cayendo en una relación tóxica y eso es lo que también quiero que entiendan, y quizás prevenir. Eso es lo que quiero pedirle a las chicas, no hay que permitir que nos insulten, no hay que permitir que nos levanten la mano, ni un empujón”.

Stephanie también habló de las exs de Eleazar “N” que en su momento alzaron la voz para denunciar la agresividad del actor, aunque fueron juzgadas por supuestamente buscar “un minuto de fama” o simplemente no les creyeron.

“Hemos visto que una ex novia de él habló, dijo que era agresivo, pero como no hizo una denuncia penal como la que yo estoy haciendo y no mostró pruebas, pues fue muy fácil desmentirla y él lo negó todo. Por eso es que es importante lo que yo estoy haciendo, que la denuncia sea penal y que haya pruebas: pasado un médico legista, testigos, una demanda, porque esto no es algo que se pueda negar fácilmente. De haber tenido él estos antecedentes penales, quizás él hubiese pensado antes de agredir a otra mujer. Y eso es lo que yo quiero para él, que con esto aprenda, que no agreda más a una mujer como había agredido a Jeanette, que también la había mordido, que también la había ahorcado, y a ella y a otras mujeres. Yo quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto”, añadió Valenzuela.

Luego de casi 3 semanas en el ojo del huracán, audiciencias y acoso de los medios, Stephanie ha dicho que perdona a Eleazar en su corazón, pero no legalmente y se ha mantenido firme en esa decisión incluso con el polémico mensaje que le envió la prima del actor, Yanira Díaz: “Tefi yo no tengo el gusto de conocerte, pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque, ese día de enojo, no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a llevar a Eleazar “N” a la casa, pero pues no fue así".

Poco a poco Tefi ha recobrado su actividad en las redes sociales, aunque sigue sin ser tan frecuente como antes. La modelo viajó a Miami para despejarse de la situación, se hizo un nuevo tatuaje con la palabra “resiliencia” y volvió a la actividad física a través del baile. Respondió a quienes la critican por comenzar a normalizar su vida.

En entrevista con un importante medio nacional, fue cuestionada sobre qué pensaba de que la cantante y actriz Danna Paola, quien fuera también pareja de Eleazar “N” no se hubiera pronunciado sobre el tema cuando muchas de las exs del actor se han sumado a la denuncia.

“Ella es una chica muy exitosa y talentosa, y se nota que ha mantenido su vida privada, alejada. Si hablara sería muy polémico y siempre se le menciona”, señaló la peruana.