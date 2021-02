Chiquis Rivera reacciona a la supuesta demanda que Mr. Tempo estaría preparando en su contra por incumplimiento de contrato.

La hija de Jenni Rivera habló por primera vez del rumor legal que corre a su alrededor.

¡De la amistad al odio!

Hace apenas unos meses la cantante Chiquis Rivera anunciaba su separación de Lorenzo Méndez, semanas después fuimos testigos de una actitud muy acaramelada entre la hija de Jenni Rivera y el empresario Jorge Cueva, con quien ahora podría llegar hasta un pleito legal.

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, reveló tiempo atrás que lo suyo con Janney, verdadero nombre de la intérprete, no era más que una simple amistad y una relación de trabajo, pues él aseguró que estaba trabajando junto a la intérprete para lanzar una línea de tequila en conjunto, además, puntualizó que relación era bastante buena, incluso dejó entrever que tenía cierto interés sentimental por la estrella.

Había química entre ellos

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila”, señaló el empresario en entrevista hace meses.

Parecía que lo suyo iba muy en serio, pues cuando Chiquis se reencontró con Lorenzo en Texas, Mr. Tempo salió a dar declaraciones sobre Janney, pues aseguró que no estaba embarazada como se especulaba, mientras que Chiquis, como es costumbre, mantuvo completo hermetismo.

Al parecer, todas las acciones de Mr. Tempo cansaron a la cantante, pues ella dio un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter, desmintiendo que sacaría un tequila con alguien.

El empresario no se quedará de brazos cruzados

Tras las declaraciones de Chiquis, el empresario fue consultado por un medio de espectáculos y reveló que está en conversaciones con sus abogados por incumplimiento de contrato: “Mis socios son los que están en conversaciones con esas personas, no sé qué vaya a pasar”, dijo Cueva.

Pero al parecer a Chiquis no te preocupa este tema, pues al ser consultada sobre qué opinaba al respecto de la supuesta demanda, la hija de la “Diva de la banda” respondió: “No, no me pueden demandar, no me pueden demandar”, dijo Janney, agregó que no le preocupa lo que pretenda el empresario: “¿Yo? No, gracias a Dios no tengo ninguna preocupación, no, yo estoy muy bien”.

Chiquis también reveló que no ha buscado a Cueva para hablar el tema de frente y tampoco pretende ser “ruda”: “No, no quiero ser ruda eh”, finalizó la estrella.

Hace unas semanas, Chiquis compartió una serie de contundentes mensajes que, claramente, iban dirigidos a Jorge Cueva.

“No puedo con la gente MENTIROSA!!!!!!!! No hay nada más que me cae mal (…) Pin*** gente aprovechada buscando fama a costillas de otra gente. Smh. Sad!”, escribió la artista.

“En EXCLUSIVA a mis amigos Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos (…) POR FAVOR, no se crean de todo lo que oyen, lean o hasta lo que VEN, que no todo lo que brilla es oro. TRUST me.

“2021 Chiquis contra gente tóxica, abusadora, mentirosa y pend***. Quien está conmigo?? Ya no hay que lidiar con cosas que sólo te jalan hacia abajo y no te ayudan a crecer y mejorar como persona” escribió la hija de “La Diva de la Banda”.

Recientemente Chiquis utilizó su cuenta de Tik Tok para jugar una broma, pues si bien mucho se ha rumorado que la cantante podría estar embarazada de su aún esposo, Lorenzo Méndez, parece que la intérprete ha decidido tomárselo tranquilamente, pues compartió un clip en el que aparece con una gran pancita de embarazo.

Pero todo se trató solo de un juego al ritmo de una canción de Karol G “Ay Dios mío”, pues quiso seguir con un trend de dicho tema en las redes sociales.