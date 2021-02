Entérate en FOTOS de la reacción de Natalia Jiménez ante su supuesta bancarrota: “No significa que me estoy muriendo de hambre”.

La cantante usó sus redes sociales para aclarar que sí tiene deudas, pero no la está pasando del todo mal.

Hace unas semanas nos enteramos del difícil proceso divorcio por el que está pasado la cantante española Natalia Jiménez, pero recientemente corrió como pólvora que la madrileña tiene solo 5 dólares en su cuenta de ahorro y deudas que casi alcanzan los 700 mil dólares.

Ante dicha información la exvocalista de La quinta estación se mostró muy tranquila e hizo comentarios que se burlaban de los rumores sobre su presunto estado económico.

“Muy contenta aquí en Miami, celebrando con agua de Miami-Dade porque el agua ‘Evian’ cuesta seis dólares (…) Vida en bancarrota, ahora me quedarían -5 dólares. ¿Qué hacen ustedes para guardar plata?”, señaló la intérprete.

Natalia siguió haciendo bromas de su presunta condición a través de su cuenta de Instagram: “Para la bancarrota también se recomienda estirar la espalda, es gratis”.

“Gracias a la bancarrota también aprendí a volar papalotes sin aire!! Precio de papalote: 8 dólares. No pagué por el aire de Miami-Dade. Quizá por eso no había aire”, agregó en un video en su cuenta en la que aparece volando un papalote.

Un programa de entretenimiento mostró presuntos documentos que la intérprete habría presentado a una corte en Miami para declararse en bancarrota, en los cuales se informa que Natalia recibe ingresos de 5 mil dólares mensuales, los cuales serían insuficientes para cubrir sus deudas. Una de esas deudas se debería al divorcio por el que atraviesa con Daniel Trueba.

Dicho programa reportó que la cantante tiene en su cuenta bancaria solo 5 dólares con 44 centavos, además, detalló que el departamento que habita la estrella tiene solo dos vestidores, dos mesitas de noche, un armario, un espejo, un sofá y una mesa de comedor con 6 sillas.

De los casi 700 mil dólares que debería, al menos 88 mil serían de una deuda al Departamento de Rentas Internas al gobierno.

Después de la tormenta Natalia intenta apagar los rumores de sus probelmas financieros a través del siguiente mensjase que escribió en sus redes Sociales: “Mi bancarrota es un Chapter 13, lo pueden ver online. Es solamente pagar mis deudas a mi ritmo, sin intereses, en lo que la situación mejora. No significa que me estoy muriendo de hambre ni que he perdido todo lo que tengo. Suena muy alarmante todo en los medios, pero la verdad es algo normal. Agradezco mucho el apoyo y el cariño que estoy recibiendo. ¡¡Mientras, sigan riéndose con los videos que pongo, que para eso son, y sepan que yo estoy bien y que los amo!!”, escribió la cantante.

La cantante española entabló una demanda de divorcio en abril del 2020 para separarse del padre de su hija, Daniel Trueba, sin embargo, varios meses después, Ventaneando tuvo acceso a documentos de la contrademanda de divorcio de Trueba en la que la acusa de problemas psicológicos y adicciones.

Natalia busca establecer un plan parental con horario compartido con Trueba para su hija Alessandra de 3 años de edad, además solicitó llevarla a sus giras de trabajo.

Sin embargo, parece que esto no podrá ser, pues de acuerdo con la contrademanda que Trueba entabló se destapan oscuros secretos de la artista.

Ante la corte de Miami, Trueba aseguró que Jiménez padece bipolaridad, agregó que abusa del alcohol y se automedica, por lo que solicitó ser él el tutor de la pequeña y evitar que Alessandra viaje con su madre en sus giras internacionales.

El productor de televisión aseguró que su aún esposa pasó un 70% del tiempo fuera de su casa en 2020, además de que desde que Natalia pidió el divorcio ésta se ha vuelto agresiva y ofensiva con él frente a su hija.

Trueba, quien estuvo casado con Natalia Jiménez durante 5 años, se negó a contribuir en partes iguales en los gastos de manutención de su hija asegurándole a la corte que no cuenta con la solvencia económica para ello, pues él habría abandonado su carrera para convertirse en el manager de la cantante durante 14 años sin recibir remuneración alguna.

Aseguró, también, que la cantante es inestable, por lo que pidió que las visitas de ésta con Alessandra sean supervisadas por la corte.