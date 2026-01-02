Grettell Váldez confiesa que está luchando contra el síndrome del nido vacío. “Ha sido muy difícil”
Grettell Váldez tomó la decisión de vender su casa, ahora que está viviendo con el síndrome del nido vacío tras la mudanza de su hijo, Santino.
Grettell Valdez cuenta en exclusiva para Ventaneando cómo se siente luego de que Santino, su hijo de 17 años, se mudara a Londres para estudiar. Admitió que vive con el síndrome del nido vacío pero que está contenta con las decisiones que ha tomado su hijo y la persona que es. “El mayor miedo que tenía era no ser buena mamá", confesó.