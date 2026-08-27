¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron? El actor finalmente responde

¡José Eduardo Derbez no se quedó con nada! Durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor finalmente aclaró si existe una ruptura amorosa con Paola Dalay y se pronunció sobre los rumores de una supuesta infidelidad de ambas partes. El artista también aprovechó para pedir que no “crucifiquen” a su madre, Victoria Ruffo, tras los desatinados comentarios sobre Aitana y reaccionó a la supuesta reconciliación entre Aislinn y Mauricio, así cómo el proceso legal que enfrenta su hermano, Vadhir.