‘La Güera Limantour’, el entrañable personaje de Daniel Bisogno

Daniel Bisogno , quien murió este 20 de febrero del 2025, no sólo será recordado por su participación como actor, conductor o comentarista del programa Ventaneando, también será memorable su creación de ‘La Güera Limantour’, uno de sus personajes más entrañables.

Si bien nuestro querido ‘Muñeco’ destacó como periodista de espectáculos con una trayectoria impecable, como actor se llevó las palmas del público con su versatilidad a través de este afamado y extravagante personaje, del cual te contamos todo.

¿Quién era La Güera Limantour de Daniel Bisogno?

No sabemos exactamente en dónde ni cuándo nació, ‘La Güera Limantour’ porque Daniel Bisogno la improvisó en televisión hasta que poco a poco la fue puliendo con absoluta creatividad regalando a la audiencia increíbles momentos de comicidad y diversión.

Se trata de una rubia de ‘raíces negras’, cuyo humor era muy especial, así como su excentricidad que quedará marcada para siempre dentro de la cultura popular mexicana.

Para caracterizarla en sketches de comedia, el ‘Muñeco’ solía usar largos vestidos coloridos y brillantes, se pintaba los labios con un rojo carmín y usaba una peluca rubia de cabello deshidratado.

‘La Güera Limantour’ tuvo apariciones memorables en la televisión mexicana: desde realities musicales como ‘La Academia’, en el programa matutino ‘Venga la Alegría’, fue jurado en ‘Quiero cantar’, actuó en la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’ y sobresalió en ‘Raquel y Daniel’, la producción que en 2015 condujeron Raquel Bigorra y el comunicador, entre otros aciertos.

La Güera Limantour en icónica escena como “Quinceañera”

En la televisión mexicana, el personaje anunciaba su llegada mediante la canción “Quinceañera”, interpretada por el grupo Timbiriche. Esta escena se complementaba con ella en un columpio de una manera muy coqueta, emulando un momento popularizado por Adela Noriega en la telenovela homónima de 1987, consiguiendo así un juego interesante de nostalgia entre la audiencia.

Una de las características del hilarante papel de Daniel Bisogno , fue su singular humor sarcástico y subido de tono cuando hacía la parodia de una ama de casa de los hogares mexicanos.

“Cuando me voy de vacaciones, me meto con playera a la alberca, pero no por gorda sino para que no me dé El Sol, ya ven que luego preña y no pasa para la manutención”; “Mi novio en lugar de decirme ‘mi vida’, me decía ‘mi buda’”.

“Durante mucho tiempo fui marrana de closet porque no me aceptaba incluso me vestía de negro porque el negro adelgaza, pero luego me di cuenta que no porque a mi amiga el negro la engordó nueve meses”, son algunas de sus reflexiones memorables.

Sin duda, vamos a extrañar a ‘La Güera Limantour’. ¡Gracias Daniel, por todo tu talento!