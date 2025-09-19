Majo Aguilar rompe el silencio sobre posible colaboración con Cazzu

Desde hace mucho tiempo, la familia Aguilar ha estado bajo la lupa de los medios de comunicación y de los usuarios en redes sociales, ya que desde que se dio a conocer el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, las controversias no paran para sus integrantes, incluida Majo Aguilar

La joven cantante, que es sobrina de Pepe Aguilar, ha tenido que enfrentar algunos cuestionamientos sobre lo que sucede en su familia. Ahora, en una entrevista para ‘Ventaneando’, se le cuestionó a la joven si estaría dispuesta en realizar una colaboración con Cazzu, quien es expareja de Christian Nodal, actual esposo de su prima Ángela Aguilar.

¿Majo Aguilar haría una colaboración con Cazzu?

Majo Aguilar no descartó esta posibilidad, ya que mencionó que siempre está abierta a proyectos con grandes figuras de la música. Recordemos que Cazzu es una cantante muy importante en Argentina, considerada una de las mejores artistas de música urbana en su país.

Yo siempre he dicho que con artistas buenos siempre estoy abierta a participar en colaboraciones

¿Qué piensa sobre la polémica que vive su familia?

Y aunque Majo es parte de la familia Aguilar, en repetidas ocasiones ha dejado muy claro que prefiere mantenerse al margen de toda la controversia que se ha generado sobre su tío Pepe Aguilar y sus hijos, incluido Emiliano Aguilar.

Incluso, en un momento agregó que ella prefiere hablar con su familia de manera privada y no meter a los medios de comunicación. Pero, por si fuera poco, Emiliano Aguilar también ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría hacer una colaboración con Majo Aguilar.

Cabe mencionar que hasta el momento no se sabe si Majo Aguilar y Emiliano ya han comenzado con los preparativos de un tema, pues ninguno de los dos ha hablado del tema con la prensa.

