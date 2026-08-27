Exclusiva | Marichelo rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D’Alessio: “Decido callarme primero por mis hijos”

Marichelo habló en exclusiva con Ventaneando sobre su separación con Jorge D’Alessio: “Decido callarme por mis hijos. Llegué como señora y me fui como señora (...) Le doy gracias a la vida por lo que viví”; reveló. La artista también respondió a los rumores de infidelidad por parte de su exesposo y se mostró bastante alegre por el lanzamiento de su nuevo podcast, “Tenemos que hablar”. También aprovechó para agradecer a nuestro programa por el apoyo brindado a lo largo de los años.