El Chef Herrera llega al Mundo de MasterChef 24/7 y les hace a los cocineros una seria advertencia (VIDEO)

Este jueves, previo a la gala de esta noche en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase especial impartida por el Chef Adrián Herrera. Al iniciar la sesión, el experto culinario les hizo una fuerte y seria advertencia, ya que habló con los participantes para señarles que él es muy riguroso con las medidas de las recetas y que no deben improvisar.