Mauricio Ochmann asiste a premier con sus hijas y muestra su lado más familiar

Mauricio Ochmann acudió a una premier acompañado de sus hijas, Lorenza y Kailani, como parte de la promoción de la película Familia a la deriva, proyecto que aseguró aceptó por ellas. Durante su paso por la alfombra roja, el actor también habló de su apoyo a su expareja Aislinn Derbez tras el repentino fallecimiento de su mamá, dejando ver que, pese a su separación, mantienen una relación de respeto y solidaridad familiar.