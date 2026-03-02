Melanie Carmona habla de su relación con Alicia Villarreal

Melanie Carmona reveló recientemente detalles de cómo se encuentra su relación con Alicia Villarreal tras la polémica generada por sus comentarios sobre el romance de Villarreal con el influencer Cibad Hernández. La cantante explicó que llevan un mes sin verse debido a los compromisos de trabajo de su mamá, y que sus hermanos se encuentran bien, manteniendo la familia unida a pesar de la distancia.