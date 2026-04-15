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Las adicciones y los famosos ¿quiénes han tocado fondo y han hecho su lucha pública?

En este programa especial, hablamos sobre el tema de los famosos que han caído en las adicciones y cómo han afectado en su carrera artística.

Cuando el gusto por algo se vuelve una adicción puede ser complicado y más para las figuras públicas, ya que muchos muestran su día a día en redes sociales. En este programa recordamos los casos más polémicos y virales de famosos que han tenido problemas de adicciones y cómo lo han sobrellevado.

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