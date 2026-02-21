Muere el periodista Juan Francisco, hermano de Mara Patricia Castañeda, a los 68 años

Este viernes el periodismo mexicano está de luto, luego del lamentable fallecimiento del periodista Juan Francisco Castañeda a los 68 años. Su partida deja una profunda huella en la radio, la televisión y el periodismo digital en México. El también hermano de la también periodista Mara Patricia Castañeda, contaba con una muy impresionante trayectoria; entre sus proyectos destacaba el noticiero “De 1 a 3” que produjo y coordinó para Jacobo Zabludovsky en Radio Red.

¿Quién fue Juan Francisco Castañeda?

Juan Francisco Castañeda fue un periodista con una carrera sólida dentro de los medios mexicanos que construyó un enorme legado. Uno de los momentos más sobresalientes de su carrera fue su colaboración con el legendario Jacobo Zabludovsky, con quien trabajó durante años como coordinador y productor del noticiero radiofónico “De 1 a 3”, el cual era transmitido por Radio Red.

|Crédito: Instagram Juan Francisco Castañeda

Este programa se convirtió en un referente informativo en el país, algo que sin duda no se habría logrado sin el arduo desempeño de Castañeda, siendo el periodista clave para su éxito. Juan Francisco Castañeda siempre estuvo ligado al periodismo serio, al análisis y la cobertura informativa con un enorme enfoque humano.

Descanse en paz y consuelo para su familia.

Una carrera que evolucionó con los medios

Su trabajo nunca se limitó a un solo medio, pues además de la radio, Juan Francisco participó en coberturas internacionales y en proyectos editoriales. También, en años recientes, apostó por las plataformas digitales conduciendo en diferentes espacios donde mantuvo su estilo directo y crítico.

Su capacidad de adaptarse a los avances tecnológicos para continuar siendo el comunicador que era fue algo que muchos de sus colegas destacaban, pues se enfrentaba a los cambios del periodismo sin perder la esencia del oficio. Para todos aquellos que alguna vez trabajaron con él, representaba la figura del periodista de calle que siempre estaba cerca de las fuentes y muy comprometido con la información.

Juan Francisco Castañeda construyó un legado que permanece

La muerte de Juan Francisco Castañeda deja un enorme vacío en el periodismo nacional, sus colegas y las personas que se mantenían informadas gracias a su impecable trabajo. Su historia refleja una etapa muy importante de la comunicación en México, donde la radio y el periodismo tradicional marcaron generaciones.