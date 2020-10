Anel Noreña demandará a la cantante Alejandra Ávalos por daño moral y pide una reparación económica.

Anel Noreña continúa con la demanda por daño moral contra Alejandra Ávalos, luego de que la actriz y cantante se ha empeñado en hacer comentarios a favor de Brayan Franier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, quien se ha ostentado como hijo biológico de José José.

Sobre el hecho, la madre de los hijos mayores de José José ha asegurado que Ávalos sobrepaso la línea de la libertad de expresión.

Al respecto, el abogado de Anel Ñoreña detalló algunos aspectos sobre la demanda que está a punto de hacerse efectiva.

La señora Alejandra Ávalos hizo comentarios que no debió de haber hecho sobre la vida particular, la vida privada de la señora Anel, eso tiene consecuencias legales. Dice que, porque no le ha llegado una notificación, ella dice que no existe

En se sentido, el asesor legal destacó que la libertad de expresión de Alejandra Ávalos termina cuando comienza la vida privada de Anel Noreña.

La libertad de expresión es sobre la vida pública de Anel, la privada no la puede vulnerar

Asimismo, aseguró que, aunque se exige una compensación monetaria para resarcir el daño, Anel Noreña está dispuesta a llegar a un acuerdo.

La reparación del daño es monetaria y va a tener que responder la señora Ávalos. Estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con ella, pero siempre y cuando que nos marque. Tiene que pagar una reparación del daño

Por otro lado, exhortó a Alejandra Ávalos a no meterse en temas que no le incumben y a no avalar situaciones que no le constan.

Que la señora Ávalos se tome el tiempo de ya no decir situaciones que ya no le corresponden, no conocía al señor José José como ella dice

También, afirmó que se podría solicitar una prueba toxicológica y psicológica de Alejandra Ávalos.

