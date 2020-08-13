Vaya sorpresa se llevó el público mexicano cuando vio la primera entrevista de Belinda y Christian Nodal juntos. Los cantantes aparecieron en Ventaneando y abrieron su corazón para la periodista Mónica Castañeda.

Durante la conversación, nuestros queridos coaches de La Voz se presentaron tomados de la mano y respondieron todas las preguntas respecto a su noviazgo.

Uno de los cuestionamientos que llamó la atención del público fue cuando se les preguntó sobre una posible boda para sellar su amor. Nodal respondió que se casaría con Belinda, sin dudarlo.

“¿Lo dices en serio? Si no te pego”, expresó la estrella pop, sin dar crédito de las palabras que pronunció el intérprete de Adiós Amor.

En medio de risas, los cantantes también bromearon con realizarse un tatuaje en la frente. Sin embargo, Belinda confesó que estaría dispuesta a dejar una marca en su cuerpo junto a su enamorado: “Con él sí me tatuaría”, expresó la celebridad, de 27 años.

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Los famosos cantantes también aprovecharon para desmentir los rumores de que su relación es una farsa y una estrategia publicitaria. Belinda se armó de valor y comentó que sus “carreras hablan por sí solas”:

Siempre va a haber personas que van a hablar bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Christian y yo. Ni yo ni él somos ese tipo de artistas. Nodal tiene un gran talento, es un gran compositor. Nuestras carreras hablan por sí solas. No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos

Christian y Belinda se volvieron tendencia en las redes sociales al momento de dar a conocer su noviazgo por medio de una fotografía debajo de la lluvia.

Desde ese instante, los admiradores desearon conocer todo sobre de la pareja más popular del momento. De hecho, Nodal también confesó que conquistó a Beli con películas de amor y se ponía nervioso cuando la veía dentro de los pasillos de La Voz.

No cabe duda que su relación va en serio, ya que Christian invitó a Belinda a su casa, para conocer a sus papás. Contó que tuvieron una romántica velada y cerraron la noche lanzando globos de cantoya.

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