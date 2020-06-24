Claudia Romo confirma que su madre, Cecilia Romo, está lista para salir del hospital: “Es un milagro”.

Claudia Romo, hija de Cecilia Romo, se comunicó al foro de Ventaneando para actualizar el estado de salud de su madre. La comunicóloga dio buenas noticias, pues su progenitora está lista para salir del hospital:

Mi mamá lleva 84 días hospitalizada, 70 días en terapia intensiva y sale esta semana. Tuvo tres recaídas, tres hemorragias y 18 operaciones. Después de la condición que ella tenía, todo es un milagro. Mañana me voy a México y la sacamos en los próximos días de terapia intensiva, directamente a casa

Claudia agradeció a nuestros queridos conductores de Ventaneando, por el seguimiento puntual a la salud de su mamá:

Gracias por haber seguido con tanto amor y tanto interés la salud de Ceci Romo. Gracias por ayudarnos a conseguir los más de 100 donantes de sangre; gracias por las oraciones

Sabemos que esto es un milagro, está apoyada por las oraciones de México. Ceci Romo nos ha dado una lección de vida, de fortaleza y de agarrarse con todas las ganas a vivir y salir adelante

Te puede interesar:

Sharis Cid abrió su corazón y contó cómo superó el trágico fallecimiento del amor de su vida. Así fue.

Claudia rentó una casa al lado del hospital Médica Sur, esto para seguir en contacto con los doctores:

Está muy bien, a los médicos ya les urge sacarla para desocupar su cama. También para que no vaya a tomar una bacteria intrahospitalaria, que ha sido el problema en el último mes

Estuvo más de 50 días en coma y perdió varios kilos. No puede mover las piernas, no puede comer, no se puede mover. Va a ser un largo proceso para llegar a tener a la Ceci Romo que ustedes conocen

¡Cecilia Romo se recupera milagrosamente! Su hija Claudia, confirma que en los próximos días saldrá del hospital.

Por último, confesó uno de los sueños más grandes de Cecilia: Asistir a la fiesta de 15 años de su nieta:

Qué guerrera es Ceci Romo, es increíble. La ilusión de mi mamá es estar en la (fiesta de) quinceañera de mi hija, que es en diciembre. Ella tiene en la cabeza que quiere bailar parada y tomarse un tequilita

También te puede interesar:

Juan José Origel habla de la muerte de su primo y aclara la polémica sobre la filtración de una foto suya.

