Curvy Zelma relata en exclusiva con Ventaneando algunos de los pasajes más dolorosos de su vida.

Curvy Zelma es una de las conductoras de televisión más carismáticas, pero detrás del éxito del que ahora goza, hay una dura historia de vida que en exclusiva relató con Ventaneando.

Al respecto, Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy Zelma, contó los obstáculos que superó para ganarse un lugar en la televisión, como la discriminación de su madre cuando la corrió de su casa, luego de que le reprochara que le diera de beber a su hermano que tenía síndrome de Down.

“Mi mamá me corre porque, era mi cumpleaños, yo tenía a mi hermanito que nació con síndrome de down y no podía tomar, entonces mi mamá quería incluirlo en la fiesta y que viviera la vida de un chavo y yo me molesté y le dije que no y explotó y se lo tomó a mal y me dijo ‘te da pena tu hermano’”, compartió.

Después de este enfrentamiento, Curvy Zelma recuerda el sentimiento que la embargó tras ser corrida de su hogar.

“Me sentí completamente sola, no podía creer que me estaba corriendo realmente, pero sí, me corrió de mi casa y me lo dejó claro, me dijo ‘agarra tus cosas y vete; sería un honor no volver a verte”, revivió.

Al borde del llanto, Curvy Zelma rememoró cómo fue que se salió de su casa luego de quedar con el alma dolida por las palabras de su madre.

“Agarré mi ropa en bolsas de basura, no me dejó agarra maletas, mi mamá no me dejó agarrar nada de su casa porque era suyo, mientras yo estaba sufriendo, yéndome, me cerró la puerta y no la volvía ver durante un año y pico”.



La muerte de su hermano

Ver morir a su hermano menor fue otro de los momentos más complicados y dolorosos que ha tenido que enfrentar Curvy Zelma.

“Ella (mi mamá) se fue a McCallen a vivir con él, se llevó a mi hermano. Llego y veo a mie hermano ya intubado, con millones de máquinas y tubo, pues ya no era él, en un punto entran los doctores y ya no lo pueden tener conectado, fueron de los momentos más difícil que dijeron que hay que tomar la decisión, si se iba aquedar intubado o si se iba desconectar, mi mamá decide desconectarlo”, compartió al relatar cómo fue su reencuentro con su hermano tras la pelea con su madre.

Finalmente compartió que estuvo con su hermano hasta su último momento. “Lo agarré de la mano y me puse a cantarle su canción favorita, que es ‘Amor eterno’ y él le seguía el ritmo y me sonreía. Murió contento de mi mano, con mi mamá, escuchando una canción bonita”, puntualizó.

