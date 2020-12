Glenda Reyna, mamá de Eiza González, defiende a la actriz de los señalamientos que han hecho de ella.

Glenda Reyna, mamá de Eiza González, defendió a su famosa hija de los señalamientos que se han hecho sobre ella por los romances que ha tenido en Estados Unidos, donde está afianzando su carrera artística.

Al respecto, la modelo y empresaria aseguró que muchas de las cosas que se han dicho de Eiza González son mentiras.

“La verdad es que se especula y se dicen cosas, pero pues casi nunca son ciertas. La verdad es que nosotras nos enfocamos en las cosas buenas y las malas las dejamos de lado”, aseguró en una entrevista.

Sobre la posibilidad de que esté enterada de que su hija está enamorada, Glenda Reyna no quiso dar detalles.

“Yo estoy consciente que tengo una hija una hija maravillosa, trabajadora, productiva, que es una niña bien educada, eso es lo único de lo que yo estoy consciente, todo lo demás no me incumbe ni a mí ni a nadie”, detalló la empresaria.

Por otro lado, dejó ver que lo que se ha dicho sobre los supuestos romances de Eiza González luego de haber sido retratada con famosos hombres son rumores y no todos son ciertos.

“Yo tengo tantos amigos que, si me sacaran con todos, Dios bendito”, dijo.

Por otro lado, detalló que ya es abuela por parte de su hijo y no quiso dar muchos detalles si quisiera ser abuela por parte de Eiza González.

“Yo ya soy abuela de parte de mi hijo, lo demás, cuando le corresponda, Me quiero imaginar que un día, yo no me voy a quedar con ellos. Cuando esto suceda créanme que se los voy a contar, y voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado”, apuntó.

