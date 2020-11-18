Lupita Jones amenaza a las reinas de belleza con revelar su pasado alcohólico y drogadicto: “Sé de dónde vienen”.

Lupita Jones respondió a las recientes declaraciones de Sofía Aragón con un polémico video en sus redes sociales. La directora de ‘Mexicana Universal’ tachó a la tapatía de mentirosa y depresiva. Por si fuera poco, también lanzó amenazas para las demás reinas de belleza.

Estoy contando mi parte, pero puedo contar la versión de todas las demás. De todas, porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean; desde la drogadicta hasta la alcohólica...

Yo sé muchas historias y de todas tengo para hablar, pero calladita me veo más bonita, porque es mejor que yo no hable

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Jones también expresó que ‘Mexicana Universal’ es la única plataforma para catapultar a las modelos a la fama mundial.

Esta plataforma es la que les da la oportunidad de catapultarlas. Yo sé de dónde vienen, yo sé de dónde viene Sofía Aragón. A mí no me va a vender sus cuentos baratos…

Lupita Jones también habló de las supuestas dificultades para sacar el certamen de belleza año con año; sin embargo, aprovechó para lanzarle un contundente mensaje a Sofía Aragón:

A pesar de no tener televisoras he hecho todo lo posible para que esto siga porque creo en esto, porque a pesar de que existan chavas como Sofía Aragón, que se jacten de decir que ellas son las víctimas, perfectas y ellas dieron todo, no es verdad…

Yo sé de los traumas y las inseguridades con las que llegó Sofía. Yo puse a un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada y sin bañarse a la oficina, en depresión total

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