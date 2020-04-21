Margarita Gralia asegura que ya se encuentra muy bien tras haber sido tratada por coronavirus Covid-19.

La actriz Margarita Gralia compartió en exclusiva para Ventaneando que se encuentra muy recuperada tras haber sido diagnosticada y tratada por coronavirus Covid-19, junto a su esposo Ariel Blanco.

Al respecto, la protagonista de telenovelas detalló que tanto ella como su esposo están prácticamente sanos de la enfermedad.

Me siento mucho mejor, yo me siento realmente recuperada y Ariel (su esposo) está muy bien, ya pasando mucho más tiempo sin el oxígeno, prácticamente ya solo lo usa muy poco tiempo, ahora tenemos que estar caminando mucho dentro del departamento y haciendo los ejercicios respiratorios, pero muy recuperados

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Sobre el mismo tema de la enfermedad, Margarita Gralia detalló lo que sabe alrededor de la terapia hecha a base de plasma donado por pacientes recuperados de Covid-19 para atender la enfermedad.

Yo me enteré de eso porque tengo a mi familia en Nueva York y me comentaron eso. Fue hace varias semanas, cuando yo aún estaba en el hospital. Se lo comenté a la infectóloga y me dijo que era algo que se estaba probando, pero que no era algo que se estaba haciendo aún

Asimismo, confirmó que estaría dispuesta a donar plasma para que otras personas tengan oportunidad de sanar, en especial la actriz Cecilia Romo, quien actualmente se encuentra luchando con el virus.

Yo le dije a la doctora que me apunte para ahora que se haga en México; es lo menos que puedes hacer por otras personas… Ahora con el caso de Ceci, que la quiero mucho y estamos orando por ella, estuve hablando con su hijo porque me pidió que si donaba para su mamá; lo hablé con los doctores que nos están atendiendo, pero me dijeron que en México no se está haciendo todavía, porque son cosas experimentales… Por supuesto que, si estuviera a mi alcance, yo estaría ahí donándolo

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Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.