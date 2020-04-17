Hijo de Cecilia Romo detalla el estado de salud de la actriz, quien está en terapia intensiva por Covid-19.

Roberto Ravelo detalló en entrevista para Ventaneando que su madre, la actriz Cecilia Romo, se encuentra sedada tras recaer en su enfermedad por coronavirus.

Ella sigue en terapia intensiva, está estable, de hecho, tenemos un chat con la familia y el doctor, en el cual nos está narrando la situación de mi mamá y nos acaba de confirmar que está estable y sedada, pero tranquila y va respondiendo bien… Ayer nos dieron la noticia de que se iba a pasar a terapia intensiva, ahora está sedada e intubada; ya no está sangrando del pulmón, hay que transfundir sangre y está con antibióticos de alto espectro

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En ese mismo mensaje, aseguró que desconoce las razones por las que la actriz de televisión y teatro recayó.

Mi madre sí había presentado mejoría desde el 1 de abril que había sido hospitalizada y desconozco las causas de porqué empezó en decadencia; estamos preocupados mi hermana y yo, pero lo mejor es transmitir energía positiva y confiar en los médicos

Asimismo, comentó que su hermana Claudia González Romo, quien radica en Nueva York y trabaja en las Naciones Unidas, está en la búsqueda de un antiviral que les solicitó el médico y que ha dado buenos resultados en pacientes con Covid-19 en Estados Unidos.

Claudia iba a traer el medicamento, pero desagraciadamente no lo pudo conseguir, sabemos que es un antiviral que en el hospital de Chicago ha dado resultado con pacientes de Covid-19. El médico que atiende a mi madre requiere 1,200 miligramos del antiviral. Hablé con el laboratorio y me dijeron que no lo pueden liberar ya que necesitan más información sobre si está siendo útil o resultando con pacientes con Covid-19

Finalmente, compartió que la situación por la que atraviesa su familia y su madre Cecilia Romo a causa de la enfermedad es muy complicada.

Es una situación horrible que no le deseo a nadie, la gente ha sido muy inconsciente, este es un problema real que está afectando la economía, a los mexicanos y a todo el mundo

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