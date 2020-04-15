El actor Ari Telch menciona que tuvo los síntomas de coronavirus; asegura que no sufre el aislamiento por esta razón.

Uno de los actores que volvió a causar preocupación respecto a su salud fue Ari Telch, quien aseguró presentar algunos síntomas de coronavirus, sin embargo, afirmó que no se ha hecho alguna prueba para ver si lo contrajo o no.

Durante una entrevista en exclusiva para Ventaneando mencionó que tuvo algunos días con fuertes dolores de cabeza y otros tantos malestares que lo alarmaron, pero que ahora ya se encuentra mejor.

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Estoy bien, espero ya haber pasado por la fase de contagio (…) Tuve algunos dolores de cabeza y un poco de diarrea y mocos de más, entonces espero que ya me haya dado. Afortunadamente no tuve síntomas graves, pero tampoco lo sé

Ari Telch explicó que no lo sabía debido a que no se había sometido a una prueba, por lo que todavía mantiene ciertos cuidados para proteger su salud.

Hay que seguirse cuidando, hay que mantener la distancia (…) Si tuviera síntomas como no poder respirar, tos seca, entonces me iría a hacer la prueba, pero si no, sería totalmente absurdo, entonces para qué

Por otra parte, lamentó no haber visitado a su madre en los últimos días, pues hace poco estuvo delicada de salud, pero por las medidas de seguridad ante el coronavirus, decidió no ir con ella.

Mi mamá anda no muy bien de los pulmones y estamos viviendo cerca, por eso estoy acá desde hace 9-10 meses en Cuernavaca, pero desgraciadamente no puedo ver a mi madre porque sería muy peligroso para ello si yo ya estuviese infectado por Covid, entonces, ni modo, nos comunicamos por el teléfono

Finalmente, Ari Telch reveló que no sufre por el aislamiento social, debido a que siempre se encuentra en casa, pues sufre de ansiedad social y prefiere hacer planes dentro de su casa.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

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