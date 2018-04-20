DJ Avicii falleció a los 28 años
El productor y DJ sueco, Avicii murió este viernes a los 28 años, confirmó su publicista este viernes.
El DJ sueco Avicii, uno de los músicos de electrónica más populares en el mundo, murió este viernes a los 28 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante, según informó el portal TMZ.
#BREAKING: Avicii Has Died at 28 #RIP https://t.co/ZzNAEKz29k— TMZ (@TMZ) April 20, 2018
#BREAKING: Avicii Has Died at 28 #RIP https://t.co/ZzNAEKz29k— TMZ (@TMZ) April 20, 2018