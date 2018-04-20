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En Vivo

DJ Avicii falleció a los 28 años

El productor y DJ sueco, Avicii murió este viernes a los 28 años, confirmó su publicista este viernes.

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca

 

El DJ sueco Avicii, uno de los músicos de electrónica más populares en el mundo, murió este viernes a los 28 años de edad. La noticia fue confirmada por su representante, según informó el portal TMZ.

#BREAKING: Avicii Has Died at 28 #RIP https://t.co/ZzNAEKz29k— TMZ (@TMZ) April 20, 2018

‘Es con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii’, dijo su publicista Diana Baron en un comunicado. ‘Fue hallado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde, hora local. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones’. 


Fue el creador de algunos éxitos de la última década tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me y, en especial, Levels, que, a pesar de tardar nueve meses en ser reconocida, logró darle fama y éxito al DJ.+

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