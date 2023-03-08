Sylvia Pasquel le pone un alto a las especulaciones de su familia.

La actriz Sylvia Pasquel, para en seco y desmiente categóricamente las versiones de la supuesta boda de su nieta, Michelle Salas con su novio Danilo Díaz.

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También dijeron que estaba embarazada, también dijeron que era lesbiana, también dijeron, han dicho muchas mentiras y esta es una de esas. Pues, aprender a capotera, a quién le gusta que se metan en tu vida, que opinen sin saber, que te inventen cosas que no son, a nadie le gusta que hablen mal de uno

Sylvia reprochó que se lanzan rumores de este tipo solo para ganar publicidad y es que, fue el venezolano Osmel Sousa, expreparador de Reinas de Belleza, quien actualmente participa en un reality show, el que lo afirmó.

Lo hizo por publicidad, lo hizo para hacerse notar, como no lo ha de conocer mucha gente, pues a lo mejor dijo ‘con esto me hago viral’

¿Por qué se molestó con la prensa Sylvia Pasquel? A propósito de romances, Pasquel ya no quiso opinar sobre la relación de su hija Stephanie con Humberto Zurita.

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Vinimos hablar de mi obra o de mi vida privada, cuando sea de mi vida privada yo hago una reunión, los invito

Sylvia Pasquel, se presentó con gran éxito en el Teatro Las Torres con su obra ‘No seré feliz, pero tengo marido’, que este 8 de marzo llegará a Mérida, el 9 a Cancún, el 15 al Foro Azcapotzalco y el 17 al Auditorio de Ciudad Neza.