Sylvia Pasquel responde críticas sobre la salud de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel reacciona a la ola de críticas que ella y su familia han recibido por acceder a que su mamá Doña Silvia Pinal actuara en la obra de teatro ‘Caperucita, Qué onda con tu abuelita’ en cuyo estreno no pudo participar, ayer, por un problema de presión arterial.

Yo llegué ayer de Acapulco, que no estaba de vacaciones, estaba trabajando en una serie. Yo me regresé ayer y tuve mil conflictos con mi camioneta, terminé siendo remolcada desde Cuernavaca hasta México hasta las 9 de la noche y me enteré de que mi mamá no había dado la función, ya me comuniqué con Efigenia, ya me explicó lo que estaba pasando, mi mamá estaba enferma de la panza

Te puede interesar: Karla Souza recordó cuando contó su caso de abuso a manos de un productor.

Mi mamá se enfermó del estómago y por la misma deshidratación, le provocó enfermedad del estómago, unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. El caso es que tuvo un caso con la presión, yo no estaba ahí, no lo puedo confirmar, y la controlaron, pero se decidió que no se hiciera la función y la bajaron

Toño, muy amablemente les dijo que hicieran una valla que iba a bajar mi mamá, siempre lo hacemos con educación, siempre estamos en la mejor intención y con la mejor disposición de atender y de darles la oportunidad de que hagan la nota, pero ya estuvo suave, se le dejan ir a mi mamá, todos encima, provocando hasta un accidente, que mi mamá pueda caerse en la maniobra de subirla de la silla de ruedas a la camioneta

Silvia Pasquel rompió en llanto por los ataques a su familia

Dolida, la actriz estalló en llanto al refrendar que la idea de que Doña Silvia actuara surgió debido a la depresión que le provoca no trabajar y respondió a quienes una y otra vez, han insistido en que a estas alturas Silvia debe de quedarse en su casa.

Y lo primero que hacen es sacar la nota: ‘Vean, cómo está y miren cómo la tienen y los hijos la explotan, por qué no se regresó el día de ayer, si está descansando en Acapulco’ o sea, gente de espectáculos que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista y que se da el lujo de hablar de opinar y de decir: ‘Hubiera regresado ayer, si está de huevona en Acapulco’ ya estoy harta, siempre me hablan a mí para aclarar todas las notas y ya estoy cansada

También te puede interesar: Cruz Martínez habla de su relación con Arturo Carmona.