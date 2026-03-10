La polémica frase que dijo el hijo de Pati Chapoy cuando la intentaron arrestar

En un podcast con Yordi Rosado, Pati Chapoy habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su vida profesional: La demanda que enfrentó por parte de una televisora, pues esta la quería meter a prisión. Sin embargo, dentro de esta conversación Pati Chapoy resaltó la frase que uno de sus hijos le dijo cuando enfrentó toda esta situación “Ay, ma; hubieras llorado”.

¿Cómo fue el intento de arresto a Pati Chapoy?

En el podcast con Yordi Rosado, la reconocida periodista Pati Chapoy dijo a pesar de que la demanda que una televisora puso en su contra ha sido uno de los momentos más difíciles en su carrera siempre contó con el apoyo de Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, fundador y presidente de Grupo Salinas así como de todo el equipo jurídico de TV Azteca, incluso mencionó que ella no entendía la magnitud de la situación y se enteró hasta que uno de los ejecutivos le dijo que “habia un problemita” y que tendrían que sacarla de la empresa por otro lado y en otro coche porque dicha televisora “iba detrás de ella”.

¿Por qué intentaron arrestar a Pati Chapoy?

De acuerdo con declaraciones de la reconocida periodista la razón por la que tuvo dicho problema legal fue por la crestomatía. “La crestomatía es una forma jurídica que hay donde tu puedes a través de un minuto hacer una crítica o hacer un comentario y aplica para los escritores, aplica para la prensa, para el radio, para todos”, fueron palabras de Pati, misma que explicó que para evitarse problemas ella usaba treinta segundos de imágenes.

Por otro lado, cuando el problema legal se dió le dijeron que no podría salir de su casa hasta que tuviera un amparo. Uno de los momentos más complicados fue cuando recibió una llamada de Ricardo Salinas Pliego, quien le dijo que no saliera de su casa porque iban a ir por ella. Sin embargo, a pesar de todo, ella tomó las cosas con calma pues contaba con todo el apoyo su esposo Álvaro y poco antes de salir al aire con Ventaneando se dió cuenta de que el problema era muy grave ya que habían llegado muchas personalidades importantes de la empresa

Pati mencionó que ella nunca consideró pasar una noche en prisión, pero se encontraba preocupada por comunicarle al público que le estaba ocurriendo. De acuerdo con lo que platicó, hasta el momento no sabe cómo fue que logró hablar. Uno de los comentarios que más risas causaron entre los conductores y Yordi fue cuando Pati dijo que cuando llegó a su casa su hijo Pablo le dijo “Ay, ma; hubieras llorado”.

Yordi le preguntó a Pati si había llorado en algún momento a lo que ella dijo que sí, cuando estaba en el camerino. Este fue uno de los problemas más fuertes que ha atravesado ya que incluso tuvo que comenzar un tratamiento de desintoxicación en Estados Unidos. Por su parte, Ricky Manjarrez cuestionó a Pati sobre si estaba enojada con dicha televisora a lo que la distinguida periodista dijo “No me enojé, entendí que la maldad no tiene límites”.