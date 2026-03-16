Patricia Pascual habla sobre la caída de su hijo José Ángel Bichir y confirma que está estable
El actor se encuentra estable tras el accidente ocurrido en la casa de su madre, Patricia Pascual, quien llamó a reflexionar sobre la salud mental.
El actor José Ángel Bichis, hijo de Patricia Pascual y Odiseo Bichir sufrió una caída desde el tercer piso mientras se encontraba en la casa de su mamá en la CDMX a consecuencia de problemas con la salud mental. La madre del actor expresó que su hijo atravesaba por depresión debido a la falta de trabajo. Asimismo, reveló que la relación de José con su padre volvió a fortalecerse, al igual que con sus tíos.