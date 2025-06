Pepe Aguilar revela cómo vivió la SORPRESIVA noticia de que su hija Ángela se casaría con Christian Nodal

En entrevista exclusiva con Pati Chapoy, titular de Ventaneando, Pepe Aguilar se abrió de capa y espada y charló de todo un poco, principalmente de la sorpresiva boda de su hija con Christian Nodal.

¿De qué platicó Pepe Aguilar? Cuando Pati Chapoy le preguntó si sentía una responsabilidad por el legado de sus padres, Pepe Aguilar respondió que “no por ellos”.

“Yo creo que la responsabilidad grandísima que siento es por lo buenos ser humanos que eran más que por lo que se dedicaban a hacer. Ahí está el compromiso”, agregó el intérprete de “Por Mujeres Como Tú”.

¿Qué le aprendió a su padre?

Pepe Aguilar aseguró que “no lo suficiente, pero yo creo que traté conscientemente de ver la integridad, la congruencia, la palabra, la honradez, lo dadivoso que era, lo desinteresado, la cultura del trabajo que tenía… Yo me enfocaba en su luz que era muy grande porque educaba con el ejemplo”.

¿Le sorprendió que Ángela Aguilar se fuera a casar con Nodal?

Al preguntarle si le sorprendió que Ángela Aguilar se fuera a casar con Christian Nodal, el cantautor declaró que “claro, yo creo que se sorprendió hasta ella y también Christian, fue muy rápido”.

Cuando Pati le dijo que de alguna forma él los presentó, Pepe Aguilar dijo que sí “pero no con esas intenciones”. Cabe mencionar que el padre de Ángela Aguilar se llevó a Christian Nodal a la gira del primer jaripeo que hicieron en Estados Unidos en el 2018, pero “Christian tenía 17 años, Ángela tenía 14 o algo así, estaban muy chiquitos, entonces, se veían y yo creo que sí latía su corazoncito, pero estaban muy chiquitos”.

“Después, durante la pandemia, tengo entendido que se empezaron a hablar otra vez, pero estábamos encerrados, cada quien en su casa y cuando recién salió que Christian empezó con otra relación y ya no siguieron. Después con otra relación y luego empezó con Ángela”, añadió.

¿Esperaba que se fuera a casar Ángela Aguilar con Christian Nodal?

Después de que Pati Chapoy le preguntó si se esperaba que se fueran a casar, Pepe Aguilar declaró que “no, sí me sorprendió porque fue muy rápido. Ya después entendí, ah ok, estaban enamorados desde chiquillos, era un amor platónico y luego ya los dos con carreras muy fuertes, muy importantes, sólidas, independientes los dos, pues hacen lo que quieren y si ya andaban enamorados de los 14 y los 17 años”.