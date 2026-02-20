Así fue como Pati Chapoy rompió en llanto en vivo por la muerte de Daniel Bisogno, hace un año

Hoy se cumple un año de la muerte de Daniel Bisogno, la cual no solo cambió la historia de Ventaneando sino sacudió por completo al medio del espectáculo en México. En este primer aniversario luctuoso recordamos el programa especial que se realizó en honor al conductor, donde Pati Chapoy rompió en llanto al recordarlo.

Fue el 21 de febrero de 2025, un día después del fallecimiento, que se emitió un programa especial en honor a "El Muñeco". Cuando inició la transmisión, Pati Chapoy fue quien tomó la palabra para romper el silencio sobre este triste acontecimiento. "Muy buenas tardes. El día de hoy estamos tristes, me cuesta muchísimo trabajo hablar, hoy nos toca despedir y darle las gracias a Daniel", dijo con lágrimas en los ojos y conteniendo el llanto.

En el foro de Ventaneando, además de la periodista titular, se encontraba Rosario Murrieta (quien también es jefa de información), Mónica Garza, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Linet Puente. En su vestuario predominaba el color negro y el foro lucía grandes arreglos florales en honor al conductor; también había una fotografía suya en el fondo.

"Esta es la asignación más difícil en la historia de Ventaneando, un trago más que amargo", iniciaba una cápsula que fungía como obituario. "Daniel Bisogno ya no está entre nosotros, aunque la huella de su paso por este plano será indeleble".

De qué murió Daniel Bisogno

Fue en mayo de 2023 que comenzaron los problemas de salud contra los que luchó Daniel Bisogno y varias veces tuvo que ausentarse de Ventaneando. El primero de esos problemas fueron úlceras esofágicas por las que fue intervenido de urgencia.

Luego padeció cirrosis hepática por la cual se sometió a un trasplante de hígado en septiembre de 2024; desafortunadamente, tras esta última intervención tuvo una infección bacteriana que tuvo varias complicaciones, las cuales desencadenaron en su muerte.