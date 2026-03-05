Todo lo que no viste de la visita de CARLOS RIVERA en Ventaneando: Desde fotos en la lluvia hasta música en vivo
El día de hoy Carlos Rivera visitó nuevamente el foro de Ventaneando y hubo momentos mágicos que no viste al aire, pero aquí los puedes ver.
Después de 11 años, Carlos Rivera regresó al foro de Ventaneando para deleitarnos con su voz totalmente en vivo. Así fue la llegada del cantante donde atendió a los fanáticos en medio de la lluvia. Disfruta de este detrás de cámaras mágico e inolvidable.