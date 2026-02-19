Se cumple un año de la muerte de Daniel Bisogno: a qué hora y cómo ver el programa especial de Ventaneando en su honor

Este 19 de febrero, los conductores de Ventaneando estarán al frente de un programa especial para recordar a Daniel Bisogno, a un día de que se cumpla un año de su muerte. A continuación te contaremos los detalles sobre esta transmisión.

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025, está a punto de cumplirse su primer aniversario luctuoso. El querido conductor había pasado meses luchando de manera incansable por su salud y, aunque tuvo que ausentarse de Ventaneando en varias ocasiones, nunca perdió las ganas de estar en el programa y hacernos sonreír como lo hizo durante cerca de 3 décadas.

Así será el programa especial a casi un año de la muerte de Daniel Bisogno

Los conductores de Ventaneando dedicarán la transmisión en vivo para recordar con una sonrisa a Daniel Bisogno, quien siempre se caracterizó por su buen humor, ingenio y las carcajadas que arrancaba a todos. En este programa especial puedes esperar que se revivan momentos inolvidables y chistosos que involucraron a "El Muñeco".

Cuándo y a qué hora ver el programa especial en memoria de Daniel Bisogno

La transmisión en vivo se realizará este 19 de febrero y comenzará en punto de las 12:00 P.M. El programa especial tendrá lugar justo antes de Ventaneando, que comienza a la 1:00 P.M.

El programa especial podrás verlo en el sitio web oficial de Azteca UNO, totalmente gratis.

