Daniel Bisogno: A casi un año de su muerte, los conductores de Ventaneando revelan cómo vivieron la noticia de su fallecimiento

Ventaneando cumplió este 2026 sus primeros 30 años transmitiendo el programa al aire por Azteca UNO, por ese motivo se han preparado una serie de programas especiales en los cuales recordamos los momentos que han marcado la historia de los conductores y del equipo de trabajo que hay detrás de cámaras.

En el más reciente programa, los conductores de Ventaneando hablaron acerca de las coberturas de las muertes de los famosos, entre ellos, Celia Cruz y Jenni Rivera, pero en especial se habló sobre la fuerte noticia del fallecimiento de Daniel Bisogno, quien formó parte del programa por 27 años.

Ventaneando 30 años: Cobertura de la muerte de Rigo Tovar, Celia Cruz y Jenni Rivera

¿Cómo se enteraron los conductores de Ventaneando de la muerte de Daniel Bisogno?

Los conductores del programa de espectáculos comentaron que jamás imaginaron que Daniel iba a fallecer, ya que confiaban en que el actor se iba a recuperar, pues él tenía muchas ganas de vivir y mostraba fuerzas día con día.

Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, fue precisa y dijo que fue un shock cuando recibieron la noticia, pues ella estaba con la productora del programa cuando Pati Chapoy se comunicó con ellas para informarles sobre el deceso de Daniel Bisogno. Rosario también contó que ella fue la encargada de escribir la semblanza de su compañero, lo cual fue un proceso fuerte.

Así fue la despedida a Daniel Bisogno

El velorio de Daniel de Ventaneando fue a puerta cerrada, por lo que los conductores ni el público pudieron estar presentes, pues así lo quiso Bisogno, así que la primera vez que pudieron ver sus cenizas fue en el teatro.

La despedida y el homenaje póstumo a "El Muñeco", se llevó a cabo en el Centro Cultural teatro 2, donde se reunieron medios de comunicación, su familia y sus amigos más allegados estuvieron presentes para dedicarle palabras de agradecimiento.

Las cenizas de Daniel estuvieron presentes en el foro de Ventaneando el 21 de febrero, donde compañeros y equipo de trabajo pudieron darle un último adiós.