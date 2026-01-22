FOTOS | Así se vivió el 30 aniversario de Ventaneando, espectáculos, festejo, recuerdos y más

Hoy jueves 22 de enero Ventaneando , el programa más importante en México que ofrece información de espectáculos de calidad y el cual se ha ganado el respeto y la admiración de todo el público cumple tres décadas de estar al aire, es por eso que te contamos de qué trató esta programación especial.

¿Cómo se vivió el Aniversario 30 de Ventaneando?

A través del canal de Youtube de Ventaneando este 22 de enero de 2026 se llevó a cabo una transmisión especial del programa debido al cumplimiento de sus 30 años al aire. A través de las dos horas de duración Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricky Manjarrez, Jimena Pérez “La Choco” y Rosario Murrieta condujeron el programa mientras recordaron momentos memorables que se han vivido a lo largo de estos años. Algunos de esos momentos fueron ver una línea del tiempo con todos los cambios que el programa ha tenido en estética, escenografía y conductores.

Por otro lado, también se recordaron momentos icónicos como lo fue la entrevista con Vicente Fernández y la visita de Rob Schneider al foro de Ventaneando. Además se pudo recordar grandes épocas con Daniel Bisogno, quién durante todos los años que formó parte de Ventaneando contagió a todo el público mexicano con su carisma, energía y buen sentido del humor además de que destacó por el periodismo tan profesional que ejerció en todo momento.

30 aniversario de ventaneando|Crédito: TV Azteca

Algunas de las anécdotas que compartieron los conductores fueron las que tuvieron que ver con hacer coberturas de funerales ya que cubrir dichos sucesos llevan un trabajo impresionante debido a toda la información que circula y la que hace falta porque está en proceso. Otro momento memorable fue cuando los conductores recordaron el festejo por el aniversario número 15 de Ventaneando, el cuál fue una fiesta muy original.

¿Quiénes felicitaron a Ventaneando por su aniversario número 30?

El foro de Ventaneando contó con la presencia de Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, quién resaltó el cambio que ha tenido la televisión a través del tiempo y dijo lo siguiente:

Las cosas han cambiado muchísimo porque ahora nuestros contenidos no nada más salen en la pantalla grande de la sala, de la casa o de la cámara sino que estos contenidos salen en todos los móviles, a través de las redes sociales y los portales que tenemos

Por otro lado, agradeció a todos los conductores por hacer un contenido atractivo, mismo que se comparte con el público mexicano. Sin duda su presencia en el foro fue uno de los momentos más importantes y sobresalientes dentro de la transmisión especial.

Ventaneando aniversario número 30|Crédito: TV Azteca

Por otro lado, algunos artistas como Yuri, Alejandra Guzmán, Alejandra Guzman y Verónica Castro enviaron felicitaciones al programa. Yuri comentó que Ventaneando ha estado presente en la vida de muchas personas, pero sobre todo en la de muchos artistas, pues es el programa que se ha encargado de dar las mejores noticias así como algunas que lamentablemente han tenido que ser tristes, pero que a pesar de eso siempre se han comunicado de la mejor manera.