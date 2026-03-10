Ventaneando: Todas las demandas que ha recibido el programa y los conductores. ¿Cuáles son los casos?
El día de hoy hablamos sobre todas las demandas que ha recibido Ventaneando durante los 30 años del programa.
Los casos legales más fuertes que ha recibido Ventaneando o sus conductores, con expedientes en manos, hablamos sobre las demandas que se han desarrollado en contra del programa a lo largo de los 30 años. Pedro Sola, Pati Chapoy, Rosario Murrieta y Linet Puente nos cuentan sus experiencias.