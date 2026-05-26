Zuria Vega se muestra descontenta al hablar de la relación de su esposo Alberto Guerra y Madonna
La actriz su encuntro con medios cuando fue cuestionada sobre la relación de su esposo con la cantante Madonna, sin embargo, aseguró que ellos como pareja se encuntran bien.
La actriz Zuria Vega aseguró que su matrimonio con Alberto Guerra se encuentra más estable que nunca, esto luego de que en los últimos meses se cuestionara la relación de su esposo con Madonna, asimismo, indicó que Guerra no pudo acompañarla en su obra de teatro “Siete veces adiós” debido a compromisos laborales.