Audiencia de Tv Azteca INCREMENTA a pesar de las declaraciones de la Presidenta de México

A pesar de las recientes declaraciones de la Presidenta en donde buscaba censurar a uno de los medios más importantes del continente , el público decidió no hacer caso a la indicación de “no consumir Tv Azteca”, pues tan solo este 25 de mayo de 2026, se registró que más de 33 millones de personas vieron nuestra señal en televisión, mientras que en plataformas digitales, fueron más de 36 millones de usuarios, con lo cual se demuestra que seguimos siendo imparables.